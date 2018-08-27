В центре Москвы загорелся "Дом на набережной"

Пожар в Доме на набережной в центре Москвы

Пожар в Доме на набережной в центре Москвы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Веранда загорелась на верхних этажах знаменитого сталинского жилого комплекса "Дом на набережной" в центре Москвы, огонь поднимался на несколько метров, возгорание удалось ликвидировать.

"Поступила заявка по адресу: улица Серафимовича, дом 2. Возгорание произошло на летней веранде, которое быстро ликвидировали. Площадь возгорания составила десять квадратных метров", — сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

По словам собеседника, на место выехали много пожарных, но удалось справится меньшими силами.

На фотографиях и видео очевидцев видно, как огонь поднимается на высоту нескольких метров.Пострадавших при пожаре, как сообщили в МЧС, нет, дом еще до прибытия спасателей самостоятельно покинули шесть человек.

В 01.28 возгорание удалось локализовать, а в 01.33 — ликвидировать.

"Дом на набережной" был построен в 1931 году, в первую очередь для советской номенклатуры.