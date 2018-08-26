В Королеве потушили крупный пожар в жилом многоэтажном доме

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве. 26 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве. 26 августа 2018

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в жилом доме в подмосковном городе Королев, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило утром в 06.26. Спасатели смогли локализовать пожар только в 10.55 на площади 300 квадратных метров. Крыша дома почти полностью сгорела. В 16:57 пожарные ликвидировали открытое горение.

"В 21.45 — полная ликвидация", — сказал собеседник агентства.