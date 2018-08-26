Спасатели начали поиск застрявшей на Эльбрусе украинской альпинистки

НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели на Эльбрусе вышли на поиски альпинистки с Украины, которая подала фонариком сигнал о помощи на высоте 5 километров, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 20.40 мск в воскресенье поступила предварительная информация, что на высоте 5250 метров на Эльбрусе незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи, не может передвигаться самостоятельно", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.