В Петербурге выясняют причины внезапного подъема пролета моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Учреждение "Мостотрест" в Петербурге выясняет причины внезапного подъема разводного пролета Володарского моста, из-за чего произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в субботу в 20.42 мск на Володарском мосту с его пролетом столкнулись автомобили Nissan Qashqai, Лада Калина и маршрутка "ПАЗ". Пострадали водитель "Лады", который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, женщина из иномарки и пассажир автобуса, получившие травмы средней тяжести.

"В результате проведенного анализа работы конструктивных элементов моста специалистами "Мостотреста" были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации "крыла" моста. Все это в совокупности привело к кратковременному поднятию "клюва" разводного пролета приблизительно на 20 сантиметров", — говорится в сообщении.

Выяснение причин произошедшего продолжается, сообщает "Мостотрест".