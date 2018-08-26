В горах Северной Осетии спасатель погиб при эвакуации тел альпинистов

ПЯТИГОРСК, 26 авг — РИА Новости. Спасатель Эдуард Скрипник погиб в горах Северной Осетии во время эвакуации тел троих альпинистов, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что 3 участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, но не вышли в установленное время на связь. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России. Тела альпинистов были обнаружены 23 августа, но из-за регулярного камнепада подойти к ним и приступить к транспортировке удалось только в воскресенье утром.

"В воскресенье при проведении поисково-спасательных работ в Северной Осетии на горе Галдор погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Владимирович Скрипник. Группа, в которую входил Эдуард Скрипник, занималась поиском пропавших альпинистов? совершавших восхождение на гору Галдор", — говорится в сообщении.

По информации управления, Скрипник начал свою трудовую биографию в Ставропольском поисково-спасательном отряде МЧС России в апреле 2007 года. "Скрипник имел высокую профессиональную и спортивную подготовку. Принимал активное участие в статусе руководителя во многих сложных поисково-спасательных работах. За время работы в отряде зарекомендовал себя как человек смелый, целеустремлённый, опытный альпинист, способный проводить поисково-спасательные работы высокой сложности", — отмечается в сообщении.

Личный состав главного управления МЧС России по Ставропольскому краю скорбит вместе со всеми, кто знал и любил этого человека, добавили в ведомстве. Семье спасателя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, отмечено в сообщении.