Крыша жилого дома в Королеве почти полностью сгорела

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве. 26 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве. 26 августа 2018

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пожарные пока не ликвидировали пожар в жилом доме в подмосковном городе Королев, крыша почти полностью сгорела, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

Многоэтажка, расположенная в Королеве на улице Ленинской, 4, загорелась рано утром, ближе к полудню областной главк МЧС сообщил о локализации пожара на площади 300 квадратных метров. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 10 человек, остальные жители вышли самостоятельно.

"Крыша сгорела почти полностью. Ликвидация пожара пока не объявлена", — сказал собеседник агентства.

Пожар тушат 122 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России — 78 человек и 22 единицы техники. В тушении также принимал участие вертолет МЧС.