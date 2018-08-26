В МВД опровергли сообщения о стрельбе в Московском районном суде Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС) и ГУ МВД опровергли появившиеся в воскресенье в СМИ сообщения о ранении двоих полицейских при стрельбе в Московском районном суде Петербурга.

В воскресенье ряд СМИ написали о стрельбе в здании Московского районного суда Петербурга, в результате которой, по некоторым данным, якобы ранены двое полицейских.

Представитель регионального ГУМВД заявил РИА Новости, что это сообщение является вымыслом и не соответствует действительности.

В пресс-службе судов тоже заявили, что никакой стрельбы не было.

"Никакой стрельбы в здании Московского районного суда Санкт-Петербурга сегодня, вчера и за время работы Объединенной пресс-службы не было. Распространенные кем-то видео и информация, по нашим данным, датированы 2012 годом", — говорится в сообщении ОПС.