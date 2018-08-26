Спасатели эвакуировали тела трех альпинистов, погибших в Северной Осетии

НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали тела трех альпинистов из Краснодарского края, погибших в горах Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере "Комы-арт" в Северной Осетии, совершали восхождение на гору Галдор (4238 метров), но не вышли в установленное время на связь. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа к работам была привлечена авиация МЧС. Тела альпинистов были найдены 24 августа между маршрутом, по которому совершалось восхождение, и маршрутом, по которому должен был совершаться спуск. Подойти к ним спасателям не удавалось из-за сильного камнепада.

"В воскресенье спасателям удалось транспортировать тела погибших альпинистов. В работах был задействован вертолет "Еврокоптер" частной компании Ставропольского края", — говорится в сообщении.

Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся родственники погибших спортсменов. "С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части", — отмечает ведомство.

По его данным, в поисковых работах участвовали более 20 спасателей из Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.