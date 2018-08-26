Спасатели эвакуировали тела трех альпинистов, погибших в Северной Осетии

НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали тела трех альпинистов из Краснодарского края, погибших в горах Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
"В воскресенье спасателям удалось транспортировать тела погибших альпинистов. В работах был задействован вертолет "Еврокоптер" частной компании Ставропольского края", — говорится в сообщении.
Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся родственники погибших спортсменов. "С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи специализированной пожарно-спасательной части", — отмечает ведомство.
По его данным, в поисковых работах участвовали более 20 спасателей из Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.