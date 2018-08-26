В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пять человек погибли, один оказался в больнице в результате столкновения автомобилей "Лада Приора" и "Москвич" на 105 километре трассы Усть-Лабинск – Лабинск — Упорная в Краснодарском крае, сообщается на сайте краевого главка МВД.

Информация о ДТП поступила около 5.00 в дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району.

"В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а также три пассажира "Москвича", еще один пассажир доставлен в ЦРБ", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель "Лады" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Москвичом". Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены личности погибших, а также все причины и обстоятельства случившегося.