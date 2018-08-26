У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье на Курилах, сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре сахалинского филиала геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье в 16.57 местного времени (08.57 мск) у курильского острова Итуруп. Эпицентр подземных толчков располагался у тихоокеанского побережья в точке с координатами 44.1 градуса северной широты и 149.8 градусов восточной долготы – это в 185 км юго-восточнее Итурупа. Глубина гипоцентра составила 29 километров", — сказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Данные об ощутимости землетрясения не поступали, отметила собеседница агентства.