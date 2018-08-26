Площадь пожара в доме в Королеве достигла 300 "квадратов"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Площадь пожара в жилом многоэтажном доме в подмосковном Королеве составляет 300 квадратных метров, сообщается на сайте областного главка МЧС.

По данным ведомства, в 6.26 утра в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Королеве на улице Ленинской, 4. В 7.35 площадь возгорания была 230 "квадратов", в 8.25 увеличилась до 280.

"По состоянию на 8.30 площадь горения составляет 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе главка МЧС, после воспламенения кровли дома по лестничным маршам спасатели эвакуировали 10 человек, остальные жители вышли самостоятельно.

"Всего к тушению пожара привлекается 86 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России — 59 человек и 15 единиц техники. Привлеченных сил и средств достаточно", — добавил собеседник агентства.