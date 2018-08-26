В Королеве загорелась жилая многоэтажка

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в подмосковном Королеве, пожару присвоен второй ранг сложности, сообщается на сайте областного главка МЧС.

"Двадцать шестого августа в 06.26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 4", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлекается 78 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 51 человек и 13 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.