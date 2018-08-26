Во все тяжкие: как омич по кличке GTA-5 за сутки совершил 12 преступлений

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Застрелил двух человек, угнал машину, ограбил подростка, приобрел наркотики и изнасиловал несколько женщин — ровно три года назад, 26 августа 2015 года, житель Омска Ермек Абдрахманов за сутки умудрился совершить более десяти преступлений. Половина — особо тяжкие. Список жертв мог быть длиннее, если бы оперативникам не удалось вовремя обезвредить бандита. Журналисты прозвали его GTA-5.

Убийственные претензии

То утро для безработного 37-летнего жителя Омска Ермека Абдрахманова, уже несколько дней отмечавшего недавнее освобождение из колонии, традиционно началось с пары бутылок пива. Компанию ему составили четверо знакомых. Ближе к обеду один из них отправился спать, двое вышли покурить на балкон, а изрядно захмелевший Ермек с еще одним приятелем остались на кухне.

© Фото : ГУ МВД по Омской области Кухня, где произошло первое убийство © Фото : ГУ МВД по Омской области Кухня, где произошло первое убийство

В какой-то момент тот стал предъявлять Абдрхманову претензии, что тот "балуется" наркотиками, нигде не работает, не имеет семьи и вообще живет неправильно. Рецидивист на стерпел упреков, схватил лежавший под рукой пистолет, приобретенный накануне, и застрелил оппонента на месте. Затем он точным выстрелом в голову расправился со спящим собутыльником.

Пока GTA-5 перезаряжал ствол, в комнату на шум прибежали остальные участники застолья. Они скрутили стрелка, выбросив оружие за окно. Вот только удержать не смогли — разбушевавшийся преступник вырвался из рук и бросился вниз за пистолетом, правда, отыскать его так и не сумел. Впрочем, это его не остановило.

Криминальные приключения

Следующей его жертвой стал проходивший мимо 15-летний школьник. Несколько раз ударив парня по лицу, бандит забрал у него мобильный телефон и двинулся в сторону рынка. По пути обратил внимание на припаркованный у обочины "Шевроле" с женщиной на пассажирском сиденье. Ермек вышвырнул ее из салона, сел за руль и поехал к двоюродному брату (на другой конец города), но не справился с управлением и врезался в забор. До цели добрался уже на такси.

© Фото : ГУ МВД по Омской области Автомобиль, который угнал Абдрахманов © Фото : ГУ МВД по Омской области Автомобиль, который угнал Абдрахманов

Здесь Абдрахманова ждала очередная неудача — родственника не оказалось дома, дверь открыла его жена. Преступник рассказал ей о совершенных "подвигах" и попросился временно отсидеться в квартире. Девушка попыталась прогнать незваного гостя, вызвав у него приступ ярости. Ермек ее жестоко избил и изнасиловал, после чего похитил из квартиры все драгоценности и деньги.

Спустя какое-то время GTA-5 приобрел у знакомых дилеров несколько граммов синтетических наркотиков — так называемых солей. После их употребления беспредельщик окончательно утратил контроль над собой и стал ломиться в дома, расположенные в жилом частном секторе на окраине города.

В один из домов его зачем-то пустили. Абдрахманов не оценил гостеприимства — угрожая ножом, связал хозяина дома, надругался над его женой и скрылся.

Следующий визит он нанес знакомым, проживающим неподалеку. Правда, убивать, грабить или насиловать никого не стал.

© Кадр из видео МВД России по Омской области Ермек Абдрахманов на допросе © Кадр из видео МВД России по Омской области Ермек Абдрахманов на допросе

С момента совершения первого преступления прошли почти сутки, и вся омская полиция уже была мобилизована. Вскоре одна из мобильных групп получила информацию, что Ермек может находиться в доме своих друзей. Так и вышло — он прятался в подвале. Оказать оперативникам серьезного сопротивления не успел.

Игра наяву

На допросе Абдрахманов вел себя уверенно, ничего не отрицал, подробно рассказал обо всех похождениях. "В дальнейшем у меня не было планов совершать еще какие-то преступления, но я понимал, что если придется, то совершу", — заявил он. Его тут же взяли под стражу, а следователи возбудили сразу десять уголовных дел по статьям "Убийство двух и более лиц", "Покушение на убийство двух лиц", "Грабеж", "Разбой", "Угон автомобиля", "Изнасилование", "Угроза убийством", "Насильственные действия сексуального характера", "Незаконное приобретение огнестрельного оружия" и "Побои".

Именно тогда местные журналисты прозвали Абдрахманова GTA-5, так как его поступки напоминали действия персонажа из популярной компьютерной игры. Буйное поведение рецидивиста психологи-криминалисты связывают не только с его личностью (несколько судимостей и годы за решеткой), но и с воздействием на организм алкоголя и наркотиков.

Между тем судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступлений Ермек был вменяем и полностью отдавал себе отчет в своих действиях. В октябре 2016-го Омский областной суд признал его виновным по всем 12 эпизодам и приговорил к 21 году колонии строгого режима, хотя ему грозило пожизненное лишение свободы.