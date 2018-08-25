В Брянской области потушили пожар на мебельной фабрике

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Фокинском районе Брянской области на площади 2 тысячи "квадратов" ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

На сайте ведомства уточнялось , что в 15.49 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о загорании внутри производственного здания по адресу: Фокинский район, поселок Белые Берега, улица 8 Марта. К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе четырех автоцистерн и пожарной автолестницы, оперативная группа и служба пожаротушения. Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

"В 17.37 загорание локализовано, в 19.03 — ликвидировано… Пострадавших нет", — сообщается на сайте.

Согласно сообщению на сайте ведомства, пожар произошел внутри одноэтажного кирпичного здания, размером 30 на 40 метров. По уточненной информации, распространения огня на соседние жилые дома и магазин допущено не было. "Причина загорания устанавливается", — добавляется в сообщении.