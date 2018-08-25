Под Брянском загорелась мебельная фабрика

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мебельная фабрика горит в населенном пункте Белые Берега в Брянской области, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров, специалистам МЧС удалось локализовать пожар, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

На сайте ведомства уточняется , что в 15.49 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о загорании внутри производственного здания по адресу: Фокинский район, поселок Белые Берега, улица 8 Марта. К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе четырех автоцистерн и пожарной автолестницы, оперативная группа и служба пожаротушения.

"Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства пожара выясняются.

Согласно сообщению на сайте ведомства, пожар произошел внутри одноэтажного кирпичного здания, размером 30х40 метров. "Есть угроза соседним строениям. К месту дополнительно направлены автоцистерны ПСЧ-4, ПСЧ-8, СПСЧ. В 17.37 загорание локализовано. Дальнейшая информация уточняется", — отмечается в сообщении.