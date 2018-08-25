В Нижегородской области массажистка сломала шею младенцу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Массажистка, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности младенцу, предстала перед судом в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"После процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось, и в состоянии клинической смерти он был доставлен в Дальнеконстантиновскую центральную районной больницу, где, несмотря на оказанное лечение, он на следующий день скончался", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Как установили следователи СК, обвиняемая не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность.
Уголовное дело направлено в суд.