Во Владимирской области трассу М-7 затянуло дымом из-за лесного пожара

ВЛАДИМИР, 25 авг — РИА Новости. Крупный природный пожар тушат военные во Владимирской области, в том числе с вертолетов Ми-8, сообщает Западный военный округ (ЗВО). По данным МЧС, задымление из-за пожара наблюдается на федеральной трассе М7 между Владимиром и Москвой.

Как отмечает МЧС, очаг лесного низового пожара возник в Петушинском районе, травяная подстилка тлеет на площади около 150 гектар. "Из-за природного пожара наблюдается задымление на федеральной трассе М-7 и в населённых пунктах Петушинского района", — отмечает спасательное ведомство.

По данным военных, пожар охватил более 160 гектар, к тушению огня привлечены вертолеты. "Экипажи вертолётов Ми-8 объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), военнослужащие и специальная техника локализуют природный низовой пожар на площади более 160 га во Владимирской области на удалении 60 километров от Владимира", — говорится в сообщении военного округа.

Отмечается, что огонь тушат два вертолета с водосливными устройствами, так как очаги пожара возникли в болотистой и труднопроходимой местности, где нет подъездных путей. Один из вертолетов Ми-8 уже совершил 18 сбросов воды общей массой около 50 тонн. Также к тушению огня привлечены более 100 человек, около 20 единиц техники.

Согласно данным военных, угрозы объектам Минобороны и населенным пунктам нет. "Действия подразделений авиации координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского Федеральных округов", — добавили в округе.