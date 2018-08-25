В Подмосковье подожгли мусорный полигон "Аннино"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Закрытый мусорный полигон "Аннино" подожгли под Рузой в Подмосковье, огонь охватил 90 квадратных метров, сообщает администрация Рузского городского округа.

"Произведен поджог потушенного ранее полигона Аннино. Сейчас все силы и средства направлены на тушение очага. Техника и грунты имеются. Ситуация под контролем", — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов, слова которого приводятся в сообщении.

Очаг возгорания составляет 90 квадратных метров, отмечается в сообщении.

Комментарием правоохранителей и спасательного ведомства РИА Новости не располагает.

Полигон твердых бытовых отходов "Аннино" работал с 1975 года, принимая отходы с территории Рузского городского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года.