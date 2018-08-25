В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Москве задержали четырех членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". Доход банды составил около 300 миллионов рублей.

Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.

По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, у них изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы "банк — клиент".