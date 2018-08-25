В Красногорске загорелась усадьба Петрово-Дальнее

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Второй этаж здания Усадьба Петрово-Дальнее горит в Красногорске на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Согласно сообщению, информация о возгорании поступила в 7.05 25 августа.

"По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на втором этаже здания на площади 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В 7.20 возгорание было локализовано. Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекается 16 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 2 единицы техники.