МЧС направило помощь к терпящим бедствие в Японском море рыбакам из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Вертолет МЧС Ми-8 и два морских спасательных судна вышли на помощь северокорейским рыбакам, шхуна которых потеряла ход, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"Из Владивостока направлен вертолет Ми-8 МЧС России на помощь рыбакам из Корейской Народно-Демократической Республики, которые терпят бедствие в Японском море. По информации Владивостокского морского спасательно-координационного центра, в 60 милях южнее порта Находка в условиях штормовой погоды иностранное рыболовное судно потеряло ход", — говорится в сообщении.
В настоящее время в районе поиска действуют несколько тайфунов, дождь, ветер и волны от 3 до 6 метров.
Как ранее сообщала пресс-служба администрации края, около 250 иностранных судов пережидают шторм в водах Приморья из-за тайфунов. Это, преимущественно, рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая.