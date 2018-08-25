МЧС направило помощь к терпящим бедствие в Японском море рыбакам из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Вертолет МЧС Ми-8 и два морских спасательных судна вышли на помощь северокорейским рыбакам, шхуна которых потеряла ход, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Ранее Примгидромет сообщал, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение. Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приведены в повышенную готовность.

"Из Владивостока направлен вертолет Ми-8 МЧС России на помощь рыбакам из Корейской Народно-Демократической Республики, которые терпят бедствие в Японском море. По информации Владивостокского морского спасательно-координационного центра, в 60 милях южнее порта Находка в условиях штормовой погоды иностранное рыболовное судно потеряло ход", — говорится в сообщении.

В район бедствия также направлены два морских спасательных судна. Как отметили в ведомстве, на борту шесть членов экипажа, требуется эвакуация. "По предварительной информации, двоих рыбаков эвакуировал проходящий мимо лайнер. Забрать остальных не удалось из-за сильных волн. О происшествии проинформированы все мимо проходящие суда", — сообщает МЧС

В настоящее время в районе поиска действуют несколько тайфунов, дождь, ветер и волны от 3 до 6 метров.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации края, около 250 иностранных судов пережидают шторм в водах Приморья из-за тайфунов. Это, преимущественно, рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая.