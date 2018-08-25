В Уссурийском городском округе ввели режим ЧС из-за дождей

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийском городском округе из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее Примгидромет информировал, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение.

"В Уссурийском городском округе введен режим ЧС. За минувшие сутки выпало 86 мм осадков. Временно нарушено транспортное сообщение с некоторыми сельскими населенными пунктами. От жителей округа поступило 54 жалобы о подтоплении дворов и огородов", — говорится в сообщении.

В администрации УГО работает оперативный штаб.