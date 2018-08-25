В ДТП с грузовиком в Брянской области погибли три человека

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Два пассажира и водитель автомобиля Daewoo Matiz погибли в результате столкновения с грузовиком MAN на автодороге "Москва-Киев" в Брянской области, организована проверка, сообщила пресс-служба областного УМВД.

По данным пресс-службы, авария произошла 24 августа около 21.30 возле поселка Чичково на 391 километре автодороги "Москва-Киев" в Навлинском районе Брянской области.

"По предварительной версии, 26-летняя жительница Севского района, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате столкновения водитель и двое пассажиров автомобиля Daewoo Matiz скончались от полученных травм", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, в рамках проверки будет установлено состояние водителя в момент происшествия.