В деревянном доме в Уфе четыре человека погибли при пожаре

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате возгорания деревянного дома в Калининском районе Уфы, организована доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкирии.

По предварительным данным, пожар произошел ночью 25 августа в деревянном одноэтажном доме. Наиболее вероятной причиной, как считает следствие, является замыкание электропроводки.

"На месте тушения пожара были обнаружены останки четырех человек со следами термического воздействия. Их личности устанавливаются… по данному факту следственными органами СК России по республике Башкортостан организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что все погибшие — мужчины, среди которых 72 и 50-летние хозяева дома и жители Иглинского района — 41-летний мужчина с 13-летним сыном. Как сообщается, последние приехали помогать строить новый дом.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты, уже проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления личностей и точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания.