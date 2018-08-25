В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за возможного подъема рек

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Спасатели объявили экстренное предупреждение из-за возможного дополнительного подъема воды в реках Приморья на два метра, сообщает пресс-служба приморского главка МЧС России.

Ранее Примгидромет информировал, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти региона ввели в крае режим повышенной готовности из-за тайфунов Rumbia и Soulik. ГУМЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение.

"Двадцать пятого августа в связи с повышенной водностью и значительной увлажненностью бассейнов рек, а также прогнозируемыми интенсивными дождями, на реках: Октябрьского, Надеждинского, Хасанского муниципальных районов и Уссурийского городского округа, паводковая обстановка значительно усложнится. Ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 1,2-2,2 метра", — говорится в сообщении.

До отметок опасного гидрологического явления возможны подъемы воды на реках Раздольная, Борисовка, Казачка, Комаровка, Раковка, Амба, Цукановка. Также МЧС сообщает, что в заливе Петра Великого и по району Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн 4 метра, а в некоторых районах до 6 метров, вдоль побережья края ожидается подъем уровня моря до критических отметок.

По информации пресс-службы администрации края, дороги в пяти районах Приморья повреждены после сильных дождей, проезд в село Фурманово Ольгинского района восстановлен.