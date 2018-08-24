Пилот вертолета, пролетевший под опорой моста в Петербурге, признал вину

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пилот вертолета, который пролетел под опорой моста Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, в ходе допроса признал свою вину, следователи дадут полную оценку его действиям, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Ранее сетевое издание "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что 10 августа неизвестный мужчина, не получив разрешение на вылет, сел за штурвал своего вертолета и пролетел под опорой моста. После этого, как отмечает издание, пилот проигнорировал все попытки диспетчеров выйти на связь и был задержан только на вертолетной площадке в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств.

"Следователи установили и допросили пилота вертолета, пролетевшего между пилонами моста в Санкт-Петербурге. 39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автомашин и маломерных судов. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка его действиям", — говорится в сообщении.