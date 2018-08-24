Пилот вертолета, пролетевший под опорой моста в Петербурге, признал вину

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пилот вертолета, который пролетел под опорой моста Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, в ходе допроса признал свою вину, следователи дадут полную оценку его действиям, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.
"Следователи установили и допросили пилота вертолета, пролетевшего между пилонами моста в Санкт-Петербурге. 39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу безопасности водителей и пассажиров автомашин и маломерных судов. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка его действиям", — говорится в сообщении.