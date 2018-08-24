Кадыров рассказал о состоянии полицейских, пострадавших при атаке в Чечне

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сотрудники полиции, пострадавшие при нападении в понедельник, находятся в стабильном состоянии, есть признаки улучшения их здоровья.

Как сообщал Кадыров, группа молодых людей предприняла в понедельник попытку совершить резонансные преступления в Чечне, полиция сорвала планы бандитов. В городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС. По предварительным данным, нападавшие являются жителями Шалинского района республики в возрасте не старше 18 лет.

Глава Чечни рассказал, что посетил медико-санитарную часть МВД России по ЧР, где проходят лечение пострадавшие при нападении сотрудники полиции.

"Начальник медсанчасти Рамзан Альдебиров сообщил, что раненным оказывается вся необходимая медицинская помощь, в наличии имеются лекарственные препараты. Состояние у сотрудников стабильное, есть признаки улучшения", — написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Также он, вновь комментируя критику в свой адрес из-за слов о правозащитниках, подчеркнул, что "доброжелателей" не интересует судьба и здоровье пострадавших в результате инцидента бойцов.

"Мне бы хотелось, чтобы сотрудникам полиции, лежащим на госпитальных койках с забинтованными головами, плечами, руками и ногами, в глаза посмотрели те, кто в соцсетях утверждает, что бандиты просто нарушили ПДД и никому не угрожали. Также не мешало бы им очень внимательно просмотреть видео и прослушать клятву "молодых" бандитов, произнесенную на верность иблисовцам* ("Исламское государство*" — ред.). Но так называемых "доброжелателей" не интересует судьба и здоровье бойцов, им не интересно, как они дальше будут жить, работать, кормить, одевать и обувать детей", — добавил он.

Ранее на встрече с руководящим и командным составом республиканского МВД после нападения на полицейских в Чечне Кадыров раскритиковал "так называемых правозащитников", которые сочувствуют бандитам. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях СМИ о критике Кадыровым правозащитников его слова могли быть вырваны из контекста, и отметил, что "нужно все-таки дифференцировать правозащитников", многие из которых выполняют "необходимые функции и пользуются заслуженным уважением".

*Террористическая организация, запрещенная в России.