Сотрудники Центробанка во время пожара эвакуировались самостоятельно

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники Центробанка во время пожара в здании ЦБ эвакуировались самостоятельно, заявил начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин.

"В здании на момент пожара находилось 10 человек персонала, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия подразделений пожарной охраны. Причина пожара устанавливается", — сказал он.

Ранее сообщалось, что загорелось здание ЦБ по адресу: ул. Неглинная, дом 12. На место пожара были направлены 26 пожарных расчетов. В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

🔥 Здесь хорошо видно, что в ЦБ горит предпоследний этаж. pic.twitter.com/RFdrcgwvX4 — Телеканал 360° (@360tv) 24 августа 2018 г.

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