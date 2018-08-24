В Саратове арестовали обвиняемого в педофилии мужчину

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости. Суд в Саратове поместил под стражу местного жителя, которого задержали по обвинению в том, что под угрозой насилия завел двух детей в расселенный дом и надругался над ними, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Ранее СУ СК сообщило, что днем 21 августа неизвестный мужчина под надуманным предлогом, угрожая применением насилия, завел 12-летнего мальчика и 11-летнюю девочку в нежилой дом на улице Вологодской в Саратове, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. После этого детям удалось сбежать, хотя злоумышленник пытался их догнать. Следователи разыскивали злоумышленника.

"В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя, и в отношении 54-летнего ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца… Проверяется его причастность к совершению иных преступлений на территории региона", — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба областного главка МВД, потерпевшими являются несовершеннолетние брат с сестрой. Их мать обратилась с заявлением в полицию спустя несколько часов после совершения преступления, что, по данным главка, изначально осложнило поиски злоумышленника, хотя в этой работе незамедлительно подключился весь несущий службу личный состав.

В пресс-службе уточнили, что в итоге сотрудники уголовного розыска 23 августа установили подозреваемого и задержали, им оказался 54-летний житель Энгельса.

Следователи предъявили задержанному обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.