В Саратове арестовали обвиняемого в педофилии мужчину

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости. Суд в Саратове поместил под стражу местного жителя, которого задержали по обвинению в том, что под угрозой насилия завел двух детей в расселенный дом и надругался над ними, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя, и в отношении 54-летнего ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца… Проверяется его причастность к совершению иных преступлений на территории региона", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в итоге сотрудники уголовного розыска 23 августа установили подозреваемого и задержали, им оказался 54-летний житель Энгельса.
Следователи предъявили задержанному обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.