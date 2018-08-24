В Москве потушили пожар в здании Центробанка

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пожар в здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что загорелось здание ЦБ по адресу: ул. Неглинная, дом 12. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. На место пожара направлены 26 пожарных расчетов.

🔥 Горит Центробанк на Неглинной. Пожарные уже приступили к тушению. pic.twitter.com/sgRcEaDSOg — Телеканал 360° (@360tv) 24 августа 2018 г.

​В Центробанке подтвердили, что никто не пострадал в результате происшествия. представители регулятора подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания.