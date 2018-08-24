На Урале проверяют роддом, где работала уборщица с туберкулезом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о том, что сотрудница роддома в Краснотурьинске страдает тяжелой формой туберкулеза, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.

"По предварительной информации, у уборщицы акушерского отделения родильного дома ГАУЗ Свердловской области "Краснотурьинская городская больница" при плановом медицинском профилактическом осмотре обнаружен туберкулез легких в открытой форме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после выявления заболевания женщина была отстранена от работы и направлена на амбулаторное лечение. В самом родильном доме родильном доме проведена генеральная дезинфекция по противотуберкулезному режиму, все сотрудники прошли внеплановое медицинское обследование. По данным прокуратуры, сейчас роддом работает в плановом режиме.

"Определено 240 родившихся детей, которым рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование. Фактов распространения данного заболевания не выявлено", – отметили в ведомстве.

В ходе проверки прокуратура определит, соблюдалось ли медицинским учреждением требование о необходимости периодически проводить медицинский осмотр работников, а также своевременно ли были приняты меры, чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания.