В Петербурге арестовали начальника службы снабжения метрополитена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу санкционировал арест начальника службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Дениса Руденко, обвиняемого в мошенническом хищении 32 миллионов рублей у ГУП "Петербургский метрополитен", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Ранее сообщалось о задержании Руденко и гендиректора АО "МК Дизель-Энерго" Алексея Лазарева, которые, по версии следствия, совершили хищение денежных средств за счёт поставки оборудования по многократно завышенной стоимости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу отпустил Лазарева под залог в 2 миллиона рублей.

"Руденко против меры пресечения в виде заключения под стражу возражал, просил избрать домашний арест. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 25 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Руденко, состоя в 2015 году в должности главного инженера Службы специальных сооружений метрополитена, совместно с соучастниками разработал план по хищению более 32,7 миллиона рублей при исполнении договора подряда по модернизации четырех дизель-генераторов, сообщает ОПС. Этот план был реализован, в том числе, при участии производственного объединения "Дизель-Энерго" и путем обмана руководящих работников СПб ГУП "Петербургский метрополитен".