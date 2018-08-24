Экс-сотрудника саратовского главка МВД арестовали за крупную взятку

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости. Волжский районный суд Саратова в пятницу заключил под стражу до 22 октября бывшего сотрудника областного главка МВД, задержанного по подозрению в получении взятки на сумму не менее 4 миллионов рублей от бизнесмена, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в период с октября 2006 года по март 2018 года подозреваемый получил от учредителя ряда организаций, занимающихся торговлей и грузоперевозками, взятку на общую сумму не менее 4 миллионов рублей за содействие освобождению этих фирм от ответственности при проверках ревизорами из различных учреждений и органов власти.

"В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении.

Фигурант дела подозревается по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В региональном главке МВД сообщили, что данный сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о бывшем начальнике центра хозяйственного обеспечения областного главка МВД Вадиме Богомолове.