СК возбудил еще одно дело о превышении полномочий в ярославской колонии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками УФСИН по Ярославской области после публикации нового видео об избиении заключенных, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала в четверг на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт".

"Двадцать третьего августа 2018 года в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенных. При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств", — сообщила она.