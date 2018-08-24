Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину, а он полез драться

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мужчина набросился на спасателей после того, как они спасли его и вытащили из Москвы-реки в центре столицы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Спасатели на Фрунзенской набережной вытащили на берег пьяного тонущего мужчину, последний повел себя неадекватно и набросился на спасателей с кулаками", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели были вынуждены вызвать полицию.