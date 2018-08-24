Под Воронежем ищут водителя, столкнувшего полицейскую машину в кювет

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Воронежская полиция третий день ищет водителя автомобиля "ВАЗ-21099", который нарушил правила дорожного движения, не остановился в ответ на требования сотрудников полиции, а в процессе погони столкнул полицейский автомобиль в кювет, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.
В официальном сообщении полиции говорится, что 22 августа в Россоши сотрудники ДПС заметили автомобиль "ВАЗ-21099" в 6.30 мск, двигавшийся по полосе встречного движения. На законное требование сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал. Стражи порядка на служебной автомашине приняли решение преследовать автомобиль нарушителя.
В результате ДТП два сотрудника ДПС получили травмы и обратились за медицинской помощью. Автомобиль ВАЗ с места происшествия скрылся.
"Водитель "ВАЗ-21099" до сих пор не задержан. В настоящее время полицейскими организованы оперативно-разыскные мероприятия", — сообщила РИА Новости представитель ведомства.