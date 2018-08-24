Под Воронежем ищут водителя, столкнувшего полицейскую машину в кювет

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Воронежская полиция третий день ищет водителя автомобиля "ВАЗ-21099", который нарушил правила дорожного движения, не остановился в ответ на требования сотрудников полиции, а в процессе погони столкнул полицейский автомобиль в кювет, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.

По данным УМВД, инцидент произошел 22 августа в городе Россошь, но резонанс получил после того, как в интернете появилось видео произошедшего. На нем видно, что автомобиль преследуют две полицейские машины. Одну из них ВАЗ таранит, и она, не справившись с управлением, улетает в кювет. Вторая продолжает погоню, полицейские требуют у водителя остановиться под угрозой применения оружия. Тот останавливается на проселочной дороге, но как только двое полицейских выбегают из салона своего автомобиля, ВАЗ уезжает.

В официальном сообщении полиции говорится, что 22 августа в Россоши сотрудники ДПС заметили автомобиль "ВАЗ-21099" в 6.30 мск, двигавшийся по полосе встречного движения. На законное требование сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал. Стражи порядка на служебной автомашине приняли решение преследовать автомобиль нарушителя.

"Двигаясь по территории Каменского района, на 153-м километре автодороги Р-194 "Воронеж-Луганск" водитель автомобиля "ВАЗ-21099" допустил боковое касательное столкновение со служебным автомобилем Daewoo Nexia, двигавшемся в попутном направлении и совершавшем обгон, после чего автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет и перевернулся", — говорится в сообщении.

В результате ДТП два сотрудника ДПС получили травмы и обратились за медицинской помощью. Автомобиль ВАЗ с места происшествия скрылся.

"Водитель "ВАЗ-21099" до сих пор не задержан. В настоящее время полицейскими организованы оперативно-разыскные мероприятия", — сообщила РИА Новости представитель ведомства.