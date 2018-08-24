Члены СПЧ могут вновь посетить ярославскую колонию

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) рассматривают возможность вновь отправиться в ярославскую колонию №1 в связи с появлением новой информации о пытках в отношении осужденных, сообщил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.

Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала в четверг на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт".

"Вопрос с командировкой сейчас рассматривается. Возможно, коллеги из десятой комиссии — по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений под руководством Андрея Бабушкина изыщут возможность туда выехать", — сказал он.

Замглавы Совета добавил, что СПЧ будет проверять все обнародованные факты, "досконально разбираться в этих случаях, без внимания ничего не оставим".

Видео с избиением Макарова также было опубликовано в июле "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение. В ярославскую колонию выезжали члены СПЧ во главе с председателем Михаилом Федотовым, встречались с Макаровым и другими заключенными.

После скандала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать всю уголовно-исполнительную систему страны. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложение Матвиенко внести серьезные изменения в систему исполнения наказаний заслуживает "безусловной поддержки", вместе с тем, его реализация требует детальной проработки с Минюстом, МВД, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Общественной палатой, правозащитными организациями и общественностью.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения и провести ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу. Он призвал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся. По его словам, сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного вмешательства.