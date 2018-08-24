СК завел дело после смерти пяти человек на водохранилище под Мурманском

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пять человек, включая пятилетнего ребенка, утонули в Иовском водохранилище в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщает СК РФ.

По версии следствия, 18 августа мужчина со своим братом, а также с двумя женщинами и пятилетним ребенком на моторной лодке приплыли на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища, а на следующий день они направились к причалу села Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Но мужчина, не справившись с управлением, перевернул лодку, после чего все пассажиры оказались в воде. Все были без спасательных жилетов, в том числе и ребенок. Кроме того, на момент их отбытия в акватории Иовского водохранилища наблюдались высокая волна и сильный шквалистый ветер.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на территории Иовского водохранилища по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела трех человек, в том числе мальчика. В настоящее время поиски продолжаются.