СК проконтролирует расследование гибели в лагере 12-летнего москвича

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета РФ проконтролирует расследование уголовного дела о гибели двенадцатилетнего мальчика из Москвы, который умер в ночь на среду в детском лагере на Кубани, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным СК, вечером 21 августа мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место была вызвана медицинская бригада, которая по приезду констатировала смерть малолетнего. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В СК не уточнили, о каком лагере речь, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в детском центре "Орленок".

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по факту смерти малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Расследование этого уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, главный врач лагеря в ходе опроса пояснила, что за медицинской помощью подросток не обращался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате не известного на данный момент заболевания.

Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники, персонал лагеря, изучается медицинская документация, интересующая следствие, уточнили в СК.

"В рамках расследования уголовного дела следователи в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил ребенок до и при поступлении в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания в детском заведении, а также соответствие выданных справок установленным требованиям", — подчеркивается в сообщении.

Руководством лагеря приняты необходимые меры, направленные на оказание необходимой помощи родителям ребёнка, а также всестороннего содействия следственным органам. "Министерством просвещения создана ведомственная комиссия, установление обстоятельств происшествия находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, в регион направлены представители министерства для оказания необходимой помощи", — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что расследование преступлений, совершенных в период пребывания детей на отдыхе, всегда находится на особом контроле следственных органов СК России.