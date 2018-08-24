СК проконтролирует расследование гибели в лагере 12-летнего москвича

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета РФ проконтролирует расследование уголовного дела о гибели двенадцатилетнего мальчика из Москвы, который умер в ночь на среду в детском лагере на Кубани, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по факту смерти малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Расследование этого уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.
Как отмечает СК, главный врач лагеря в ходе опроса пояснила, что за медицинской помощью подросток не обращался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате не известного на данный момент заболевания.
"В рамках расследования уголовного дела следователи в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил ребенок до и при поступлении в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания в детском заведении, а также соответствие выданных справок установленным требованиям", — подчеркивается в сообщении.
Руководством лагеря приняты необходимые меры, направленные на оказание необходимой помощи родителям ребёнка, а также всестороннего содействия следственным органам. "Министерством просвещения создана ведомственная комиссия, установление обстоятельств происшествия находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, в регион направлены представители министерства для оказания необходимой помощи", — рассказали в СК.
В ведомстве отметили, что расследование преступлений, совершенных в период пребывания детей на отдыхе, всегда находится на особом контроле следственных органов СК России.