В Иркутске произошло ДТП с участием 13 автомобилей

ИРКУТСК, 24 авг — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участие 13 автомобилей произошло в Иркутске, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

По данным ведомства, в Иркутске на крутом спуске с Кайской горы столкнулись 13 автомашин. По предварительным данным, происшествие случилось из-за неисправности тормозной системы частного грузового автомобиля.

"У грузовика, по словам водителя, отказали тормоза, и он собрал на спуске еще 12 машин. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря металлическому ограждению, которое не позволило транспортному средству выехать на встречную полосу", — сообщил собеседник агентства.

По данным минздрава региона, среди пострадавших — трое взрослых. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести в областную клиническую больницу, еще двое после обследования определены на амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД выясняют все причины аварии.