Провалившийся в яму в центре Москвы грузовик повредил коммуникации

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Провалившийся в яму на Большой Ордынке в центре Москвы грузовик был перегружен и в результате маневрирования повредил камеру с коммуникациями, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

Ранее сообщалось, что движение по Большой Ордынке в центре Москвы полностью перекрыто из-за провалившегося на дороге "КамАЗа", также изменены маршруты городского транспорта.

"Префектура ЦАО выясняет причины и обстоятельства происшествия, связанного с маневрированием перегруженного "КамАЗа" и повреждением камеры с коммуникациями на улице Большая Ордынка", — говорится в сообщении.

В префектуре также подчеркнули, что коммунальные службы оперативно прибыли и работают на месте происшествия.