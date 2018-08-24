В Карачаево-Черкесии полицейский застрелил мужчину

ПЯТИГОРСК, 24 авг — РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело об убийстве в отношении полицейского, который застрелил мужчину из-за неприязни, сообщает следственное управление СК по региону.

"По версии следствия, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы МО МВД России "Карачаевский" старшина полиции на почве личных неприязненных отношений на окраине аула Каменномост произвел из табельного пистолета ПМ один выстрел в голову 28-летнего местного жителя", — говорится в сообщении.

Потерпевший был доставлен в реанимацию, где скончался, не приходя в сознание, добавили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полицейский арестован, отмечено в сообщении.