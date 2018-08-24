СК в Петербурге начал проверку после смерти осужденного в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Петербургу начало доследственную проверку по факту обнаружения тела осужденного в СИЗО №5, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

Как рассказал РИА Новости представитель регионального УФСИН, тело осужденного было обнаружено во вторник днем в одной из камер. По словам собеседника агентства, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. На место была вызвана оперативно-следственная группа. По данному факту назначено проведение служебной проверки. При осужденном нашли предсмертную записку, добавил собеседник в УФСИН.

"По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал представитель управления СК.

По информации интернет-газеты "Фонтанка", погибшим является осужденный на 15 лет заключения за убийство и квартирное мошенничество Артур Агавелов.