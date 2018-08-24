В Кирове пьяный водитель протаранил семь машин на встречной полосе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг — РИА Новости. Пьяный водитель "Лады Гранты", двигаясь против одностороннего движения в центре Кирова, протаранил семь припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области.

Инцидент произошел в пятницу в 2.15 (совпадает с московским) на улице Розы Люксембург в Кирове.

"Двадцатитрехлетний водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь против одностороннего движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили ВАЗ-21120, ВАЗ-21144, Mitsubishi Pajero, Ford Fiesta, Audi A6, Chevrolet Captiva и ВАЗ-21099. В результате происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что по результатам медицинского освидетельствования у водителя "Лады Гранты" установлено состояние опьянения.

"На молодого человека составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортом в состоянии опьянения", согласно которой ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, а также по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением". Это нарушение наказывается штрафом 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Каким именно будет наказание, решит суд", — сказали в пресс-службе.