Начальника колонии в Самарской области арестовали за взятку

САМАРА, 24 авг — РИА Новости. Самарский районный суд в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова, которого два дня назад поймали с поличным при получении взятки в 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

По данным ФСИН, чья служба собственной безопасности участвовала в задержании, начальник колонии получил эти деньги от родственников осужденных. По оперативным данным, за взятку он обещал дать ход процессу условно-досрочного освобождения некоторых заключенных.

Окончательное решение по УДО принимает суд, однако мнение руководства колонии всегда учитывается.

"Постановлением Самарского районного суда… в отношении начальника ИК‑3 УФСИН России по Самарской области Гурьянова А.В. … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 октября 2018 года включительно", — говорится в сообщении.