В Росавиации назвали причину возгорания двигателя Ту-204

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пожар в двигателе самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления… части лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором. Это и привело к возникновению титанового пожара. Титановый пожар — это очень серьезное событие, редко встречающееся, но тем не менее, экипаж Red Wings действовал слаженно, немедленно произвел посадку. Росавиация представила и кабинный, и летный экипаж к награждению государственными наградами", — сказал Нерадько в интервью телеканалу "Россия 24".

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вылетел в среду утром рейсом 808 из Уфы в Сочи. На борту находились 204 пассажира, в том числе 41 ребенок. В 5.06 местного времени (3.06 мск) из-за возгорания левого двигателя самолет вернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы. Никто из пассажиров не пострадал.