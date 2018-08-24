Жителя Волгоградской области осудили за ДТП с семью погибшими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Череповецкий районный суд Вологодской области приговорил к 4 годам колонии-поселения водителя грузовика, совершившего ДТП, в котором погибли семь человек, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo произошло 13 апреля в 18.05 на 110-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса и шестеро пассажиров, двое получили тяжёлые травмы.

"Приговором Череповецкого районного суда виновному лицу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на 3 года, также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью".

Следствием было установлено, что обвиняемый превысил допустимую скорость вне населенного пункта, в результате чего, при экстренном торможении возникли занос, складывание автопоезда и выезд его на левую сторону проезжей части автодороги, где произошло столкновение с микроавтобусом.

Ранее стало известно, что правительство Вологодской области направило в Росавтодор официальное обращение с просьбой рассмотреть вопрос строительства дополнительных разгонных и поворотных полос движения на наиболее аварийных участках трассы Вологда — Новая Ладога.