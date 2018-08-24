В Кузбассе проверят данные о пытках в колониях

НОВОСИБИРСК, 24 авг — РИА Новости. Следователи в Кемеровской области организовали доследственную проверку по опубликованным в СМИ данным о пытках в исправительных колониях региона, сообщил РИА Новости в пятницу представитель управления СК РФ по региону.

В минувший четверг портал Meduza сообщил, что жительница Башкирии Оксана Хаттарова пожаловалась на жестокие пытки и изнасилования ее мужа Руслана Курмангалеева в колониях ИК-1 и ИК-37, расположенных в Кемеровской области. Женщина якобы пожаловалась в СК, ФСИН и прокуратуру, которые не нашли нарушений в колониях.

"В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о противоправных действиях. Назначена доследственная проверка на предмет установления данного факта", — сообщил собеседник агентства.

В управлении пояснили, что в ходе всесторонней проверки следователи опросят все стороны конфликта, установят передвижения заключенного, наличие телесных повреждений. Также будет проведена беседа с заключенным и администрацией колонии.

"По результатам проверки принимается процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении дела", — сообщил представитель СК.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.