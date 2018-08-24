В Мурманской области в водохранилище утонули пять человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Пять человек, включая пятилетнего ребенка, утонули в Иовском водохранилище в Кандалакшском районе Мурманской области, сейчас обнаружены тела троих погибших, в том числе и ребенка, сообщили РИА Новости в пятницу в единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакшского управления по делам ГО и ЧС.

"Утонули жители Кандалакши, пять человек, в том числе четверо взрослых и один ребенок. Пока найдены трое, включая пятилетнего ребенка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, местные жители отправились на водохранилище на лодке 19 августа, "предположительно, на рыбалку". Заявление о том, что они не вернулись, поступило 21 августа. Поисковые работы ведутся с утра 22 августа.