СК опубликовал еще одно видео нападения на полицейских в Москве

Нападение на полицейских в Москве (11)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет России на своем Youtube-канале в пятницу опубликовал еще одно видео нападения на полицейских в центре Москвы.

В 39-секундном ролике показано, как переходящий проезжую часть мужчина внезапно начинает стрелять по идущим по тротуару двум сотрудникам МВД. Начинается перестрелка, в ходе которой полицейский ответным огнем ранит нападавшего, и тот падает оземь.

Впоследствии нападавший скончался в больнице. Его мотивы устанавливаются. По данным источника РИА Новости, это был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел накануне вечером в переулке Сивцев Вражек.